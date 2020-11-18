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Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü

UŞAK HABERLERİ  | 18.11.2020 20:44 | Son Güncelleme

Uşak’ta motosiklet ve Tır çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Ulubey ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü yakınlarında meydana geldi.

Uşak’ta motosiklet ve Tır çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Ulubey ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yalçın Nergiz idaresindeki 03 ABH 4065 plakalı tır, Gülek Yeşilkaya idaresinde plakasız motosikletle çarpıştı. Çapmanın etkisiyle Yeşilkaya yola savruldu. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeşilkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yeşilkaya’nın cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken tır sürücüsü Yalçın Nergiz göz altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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