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Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı

UŞAK HABERLERİ  | 06.10.2020 10:17 | Son Güncelleme

Uşak’ta iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza gece 00.00 saatlerinde Uşak’ta Eşme - Ulubey karayolunda meydana geldi.

Uşak’ta iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza gece 00.00 saatlerinde Uşak’ta Eşme - Ulubey karayolunda meydana geldi. İddialara göre Ö.Ö. kontrolündeki 64 EF 845 plakalı otomobille karşı tarafta seyir halinde olan Sefer Üstündağ kontrolündeki 09 HA 081 plakalı otomobille çarpıştı. İnay köyü yakınlarında meydana gelen kazaya çok sayıda sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Üstündağ’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken diğer araçta birisi sürücü ve birisi çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı araç sürücüsü ve çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralılardan G.Ü, ve A.Ö.’nün durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma devam ediyor.

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Merkez
Sümer Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
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