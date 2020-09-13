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Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü 7 yaralı

UŞAK HABERLERİ  | 13.09.2020 23:44 | Son Güncelleme

Uşak’ta, meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Uşak merkeze bağlı Beylerhan Köyü kavşağında meydana geldi.

Uşak’ta, meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Uşak merkeze bağlı Beylerhan Köyü kavşağında meydana geldi. İddialara göre 64 NF 318 plakalı aracıyla Uşak’tan Gediz istikametine seyir halinde olan Gökhan Karaköse, Gediz’den Uşak istikametine seyir halindeki Kenan Duymaz kontrolündeki 43 FH 949 plakalı araç ile çarpıştı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Gökhan Karaköse, Kenan Duymaz ve araçlarda seyir halinde olan diğer 6 vatandaşı hastaneye kaldırdı. Sürücü Karaköse, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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