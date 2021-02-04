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Uşak’ta trafik kazası; 1 yaralı

04.02.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Uşak merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi 1.

Uşak’ta bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Uşak merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi 1. Yeni Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde 64 NK 810 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nurican Acar, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Aziz Özoğul’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özoğul bisikletten savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Aziz Özoğul, ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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