Uşak'ta trafik kazası: 6 yaralı

Uşak'ta hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak'tan Ankara istikametine ilerleyen A.A. (21) yönetimindeki 64 AAH plakalı hafif ticari araç, Çarıkköy mevkisinde aynı yönde giden Ü.T. (47) idaresindeki 45 RA 7392 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet, şarampole devrilip ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle, araçlardaki M.A.T. (22), C.A. (38), E.A. (22) ve Ü.İ. (47) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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