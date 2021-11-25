Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Uşak'ta yüksek hızlı tren yolu köprüsü yapımı sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Uşak'taki bölümünde çalışan Ufuk Göktaş (26), tren yolu köprüsünün kalıplama çalışması sırasında yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Göktaş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



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