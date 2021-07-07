YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta üniversite öğrencileri, sevgi evlerinde kalan çocukların hayallerindeki oyuncakları gerçeğe dönüştürdü

Uşak'ta üniversite öğrencileri, sevgi evlerinde kalan çocukların hayallerindeki oyuncakları gerçeğe dönüştürdü

07.07.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta üniversite öğrencileri, sevgi evlerinde kalan çocukların hayallerindeki oyuncakları gerçeğe dönüştürdü

Uşak'ta üniversite öğrencileri, sevgi evlerinde kalan çocukların çizdiği oyuncakları gerçeğe dönüştürerek onlara hediye etti.

Uşak Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Üniversitenin "Oyuncağını Anlat Biz Yapalım" projesi kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklar, hayallerindeki oyuncakları çizdi.

Oyuncaklar, çocukların istediği renk ve malzemeyle Uşak Üniversitesi Teknik Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından Dekoratif Oyuncak Tasarımı ve Promosyon Ürün Tasarımı dersleri kapsamında hazırlandı.

Oyuncaklar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve akademisyenler tarafından sevgi evleri yetkililerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Savaş, projenin sosyal sorumluluk açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin dersleri kapsamında, kardeşlerinden gelen tasarımlardan ahşap araba, örme bebek, peluş ayıcık, ışıklı yastık gibi çeşitli oyuncaklar yaptığını kaydeden Savaş, "Sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın ve üniversite öğrencilerimizin böyle anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmesinden dolayı mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılarAvcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılar
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandıUşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Uşak Namaz Vakitleri 7 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:49
Sabah
05:38
Öğle
13:12
İkindi
17:07
Akşam
20:37
Yatsı
22:18

Uşak Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Çarşamba

Mert Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir’de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

İzmir’de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.