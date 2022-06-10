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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

10.06.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada, 309 gram metamfetamin, 85 gram esrar ve hassas terazinin yanı sıra uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 340 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G. tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

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Şüpheli

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