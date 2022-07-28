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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

28.07.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Karaağaç Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, evdeki bir çantanın içinde yeşil reçeteye tabi 838 hap ele geçirildi.

Evdeki M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Şüpheli operasyon

Uşak Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:53
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:25
Yatsı
21:58
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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