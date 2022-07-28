Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Karaağaç Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, evdeki bir çantanın içinde yeşil reçeteye tabi 838 hap ele geçirildi.

Evdeki M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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