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Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 79 yaşına giren kadına doğum günü sürprizi

UŞAK HABERLERİ  | 20.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 79 yaşına giren kadına doğum günü sürprizi

Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 79 yaşına giren kadına doğum günü sürprizi yaptı.

Konya’da yaşayan Sevim Badilli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yanında olamayacağı annesi Pembe Tüyan'ın doğum gününü kutlamak istediğini belirterek, Uşak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden destek istedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Tüyan'ı ziyaret ederek doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Duygulanan Pembe Tüyan, çocukları ve torunlarıyla görüntülü konuşarak hasret giderdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "İçimizi ısıtan bir doğum gününe dahil olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Pembe teyzemizin doğum gününü kutluyorum. Allah sağlık ve mutluluk versin." ifadelerini kullandı.

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