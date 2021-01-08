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Uşak’ta yaralı tilki tedavi edilerek doğaya salındı

08.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta bir otomobilin sis farı bölümüne sıkışan tilki yaralandı.

Uşak’ta bir otomobilin sis farı bölümüne sıkışan tilki yaralandı. İtfaiye ve belediye ekiplerince kurtarılan tilki, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve ekipler tarafından doğaya bırakıldı.
İzmir - Anakara Karayolu üzerinde bir otomobilin çarptığı ve aracın sis farı bölümüne sıkışan yaralı tilki, vatandaşın başvurusu üzerine Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından olay yerinde ilk tedavisi gerçekleştirilen tilki, Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü. Yaralı tilkinin tedavisi barınakta devam ederken tedavi edilen tilki sonrasında doğaya bırakıldı.
Yaralı tilkinin tedavisinde görev alan Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi Rıza Yılmaz, “Bu tarz olumsuzlukların yaşanmamasını diliyoruz. Ancak meydana gelebilecek herhangi bir hayvan yaralanması durumunda vatandaşlarımız Alo 153 üzerinden belediyemize ulaşabilir. Ekiplerimizle ve Sokak Hayvanları Acil Müdahale Aracımızla doğamızın en kıymetli parçası olan hayvanların daima yanındayız. Onların da birer can olduğu bilinciyle hassasiyet içerisinde çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

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