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Uşak’ta yaşlı kadın için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

UŞAK HABERLERİ  | 24.11.2020 20:28 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Cuma günü kaybolan ve bir daha haber alınamayan Fatma Uluğ için ikamet ettiği köyde havadan arama çalışmaları başladı.Edinilen bilgilere göre Fatma Uluğ (89) Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı Çardak köyünde ikamet ediyordu.

Geçtiğimiz Cuma günü kaybolan ve bir daha haber alınamayan Fatma Uluğ için ikamet ettiği köyde havadan arama çalışmaları başladı.
Edinilen bilgilere göre Fatma Uluğ (89) Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı Çardak köyünde ikamet ediyordu. Evde tek yaşan Fatma Uluğ’dan köy sakinleri Cuma akşamından beri haber alamayınca Fatma Uluğ’nun oğlu Yaşar Uluğ’ya haber verdiler. Kendi çabalarıyla arayan Yaşar Uluğ, Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı 30 kişilik ekip, Isparta İl Jandarma Komutanlığından Arama Kurtarma Ekibi, Aydın Filo Komutanlığında bir helikopter AFAD ve Afyonkarahisar’dan AKUT ekipleri sevk edildi. Öte yandan Kütahya İl Jandarma Komutanlığından 1 arama kurtarma köpeği ve Sakarya ilinden de AFAD’a bağlı 2 tane arama kurtarma köpeği katıldı. Ayrıca Jandarma ve AKUT ekipleri de insansız hava aracıyla yukardan incelemeler yaptı.

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