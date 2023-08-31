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Uşak'ta yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 15 kişi yaralandı

31.08.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın Banaz ilçesinde yolcu otobüsünün salça yüklü tıra arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen Varan Turizm firmasına ait S.Ç. yönetimindeki 07 BDL 402 plakalı yolcu otobüsü, Dumlupınar rampasında A.S. kontrolündeki 42 HAV 47 plakalı salça yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırdaki kovaların içerisindeki salçalar yola döküldü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü S.Ç. ve muavin Y.E.K. (19) ile 11 yolcu ambulansla Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılırken, 2 yolcunun da sağlık ekiplerince ambulansta tedavisi yapıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan muavin Y.E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından tek şeritten trafiğe açıldı.

"OLAYLA İLGİLİ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Olay yerine gelen Uşak Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, yolcu otobüsünün İzmir'in Çeşme ilçesinden kalktığını ve Çorum'a gittiğini söyledi.

Afyonkarahisar il sınırına yakın bir mesafede kazanın meydana geldiğini aktaran Ergün, "İzmir'den Çorum'a giden bu yolcu otobüsünün içinde 24 yolcu ve 4 mürettebatı bulunuyor. Kazada 15 vatandaşımız yaralandı. Bu vatandaşlarımızdan sağ ön tarafta oturan muavinin durumu biraz ağır. Diğerlerinin durumunda çok şükür ilk belirlemelere göre hayati tehlike olabilecek bir durum yok. Olaya jandarmamız, trafik polisimiz, kara yolları, 112 çok acil bir şekilde müdahale etti." dedi.

Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaralı vatandaşlarımızı da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Banaz, Afyonkarahisar, Dumlupınar'daki hastanelere sevk ettik. Bizi şu anda sevindiren dediğimiz gibi herhangi bir can kaybının olmaması. İnşallah ağır yaralı olan arkadaşımız da bir an önce sağlığına kavuşur, şifasını bulur. Bunun dışında olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Olayın sebebi ve sonuçları soruşturma sonucunda ortaya çıkar."

Ergün, buradaki incelemelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

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