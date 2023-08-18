Uşak’ta yoldan çıkan otomobil bariyerlere vurdu: 2 ölü

Kaza, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Afyonkarahisar-Uşak karayolu istikametine Eyyüp Cindarlı idaresindeki 06 FA 7439 plakalı otomobilin sürücüsünün bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Canan Okkaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada hurda yığınına dönen otomobilin motor parçaları yola savruldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

