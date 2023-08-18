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Uşak’ta yoldan çıkan otomobil bariyerlere vurdu: 2 ölü

18.08.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ın Banaz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Uşak’ta yoldan çıkan otomobil bariyerlere vurdu: 2 ölü

Kaza, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Afyonkarahisar-Uşak karayolu istikametine Eyyüp Cindarlı idaresindeki 06 FA 7439 plakalı otomobilin sürücüsünün bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Canan Okkaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada hurda yığınına dönen otomobilin motor parçaları yola savruldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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