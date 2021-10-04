Uşak'ta yüksek gerilim hattı direğinin altında baygın bulunan kişi hastanede öldü

Uşak'ta yüksek gerilim hattı direğinin altında baygın bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Bölme Mahallesi'ndeki tarım alanlarının bulunduğu bölgede gece yarısı bir kişinin elektrik akımına kapıldığının bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yüksek gerilim hattı direğinin altında yatar vaziyette bulunan S.U'yu (27) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. S.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen jandarma ekibi S.U'nun arkadaşı olduğu belirtilen M.A'yı gözaltına aldı. M.A'nın, ifadesinde gece yarısı tarlaya birlikte geldikleri S.U'nun elektrik akımına kapıldığını söylediği öğrenildi.

M.A'nın jandarmadaki işlemi sürüyor.

Öte yandan S.U'nun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.



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