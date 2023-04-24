Uşak’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Uşak-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, E.A. idaresindeki 64 DE 930 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsü belli olmayan bir otomobile arkadan çarptı. H.T. idaresindeki 52 KE 093 plakalı minibüs ise kazadan kaçmaya çalıştığı sırada yaptığı manevra sonucunda önce aynı istikamette olan 06 AGL 933 plakalı otomobile çarptı, sonrasında ise takla atarak yol kenarındaki arsaya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazalarda yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

