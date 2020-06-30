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Uşak'taki DEAŞ operasyonunda 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı

UŞAK HABERLERİ  | 30.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Uşak'taki DEAŞ operasyonunda 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Uşak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2'si Suriye, 2'si Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ve Eşme ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu Ö.N. ve M.N. ile Irak uyruklu A.H.M. ile M.K.J.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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