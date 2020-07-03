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Uşak'taki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu tutuklandı

UŞAK HABERLERİ  | 03.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Uşak'taki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu tutuklandı

Uşak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezi ve Eşme ilçesinde yakalanan 2'si Suriye ve 2'si Irak uyruklu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Irak uyruklu A.H.M. ve M.K.J.A. ile Suriye uyruklu Ö.N. hakimlikçe tutuklandı, Suriye uyruklu M.N. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik kent merkezi ve Eşme ilçesinde operasyon düzenlenmiş, Irak uyruklu A.H.M. ve M.K.J.A. ile Suriye uyruklu Ö.N. ve M.N. gözaltına alınmıştı.

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