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Uşak'taki GençKuşak Fest boya partisiyle renklendi

15.05.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'taki GençKuşak Fest boya partisiyle renklendi

Uşak'ta gerçekleştirilen Gençlik Festivali (GençKuşak Fest) kapsamında düzenlenen boya partisinde renkli görüntüler yaşandı.

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu tarafından Atapark'ta düzenlenen GençKuşak Fest'te katılımcılara Uşak Belediyesince çeşitli renklerdeki toz boyalar dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yaptığı konuşmada, yaz boyunca gençlere yönelik çok sayıda etkinlik hayata geçireceklerini belirtti.

Çakın, "Şu an gençlerimizin üzerindeki boyalar nasıl rengarenkse Uşak gençliği de rengarenk. Biz Uşak Belediyesi olarak hiçbirinizi birbirinizden ayırmadan Genç Kuşak projemizle hepinize Uşak'ta yaşamayı keyifli hale getirmeyi ilke haline getirdik. Uşak'ta güzel bir gençlik dönemi geçirin." dedi.

Başkan Çakın ve katılımcılar, müzikle birlikte geri sayımın yapılmasının ardından toz boyaları çevrelerine saçtı.

Etkinlik konserle devam etti.

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