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Uşak’taki KYK yurtları korona virüse karşı dezenfekte edildi

UŞAK HABERLERİ  | 15.03.2020 12:55 | Son Güncelleme

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından KYK öğrenci yurtları ve spor salonlarında korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı.Çin’in Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan korona virüs (Kovid19) ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için Sağlık Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde olduğu gibi Uşak’ta da gerekli çalışmalar yürütülüyor.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından KYK öğrenci yurtları ve spor salonlarında korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Çin’in Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan korona virüs (Kovid19) ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için Sağlık Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde olduğu gibi Uşak’ta da gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda üniversitelerin örgün eğitime ara verdiği süre boyunca yurtlarda barınmaya devam edecek öğrenciler için Uşak Kız Yurdu, Uşak Erkek Yurdu, Latife Hanım Kız Yurdu ve Mehmet Hacım Erkek Yurdunda dezenfekte çalışması yapıldı.
Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı gençlik merkezleri ve kentteki spor tesisleri de tedbir amaçlı özel solüsyonlar ile dezenfekte edilirken, tedbirlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

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