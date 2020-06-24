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Uşak’taki uyuşturucu operasyonu: 2 zanlıdan 1’i tutuklandı

UŞAK HABERLERİ  | 24.06.2020 18:32 | Son Güncelleme

Uşak’ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Uşak’ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kimliği tespit edilen şahıs ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Ardından şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda şahsa ait araçta yapılan arama sonucunda kağıt parçasına emdirilmiş ve sigara paketinin içerisine saklanmış şekilde 71 parça bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili olduğu iddiasıyla G.B. (23) ile M.D.(19) isimli 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan G.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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