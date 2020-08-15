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Uşak’tan 3 proje, SOGEP’den hibe desteği almaya hak kazandı

UŞAK HABERLERİ  | 15.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Uşak’tan başvurusu yapılan 3 proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hibe destek almaya hak kazandı.Vali Funda Kocabıyık, yaptığı açıklamada 2020 yılı SOGEP kapsamında Uşak İl Tarım Müdürlüğü’nün “Engel Tanımaz Aşarız, Sivaslı Kadınlarıyız” Karahallı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin “Karahallı Üretim Köyü” ve Eşme Ziraat Odası’nın “Tohumdan Sofraya Gurme Lezzetler” projelerinin hibe destek almaya hak kazandığını belirtti.2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Uşak’tan başvurusu yapılan projelerin tamamının destek aldığını aktaran Vali Funda Kocabıyık, ““Karahallı Üretim Köyü” projesi ise bu yıl Türkiye genelinde kabul edilen projeler sıralamasında 91,25 puanla ilk sırada yer aldı.

Uşak’tan başvurusu yapılan 3 proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hibe destek almaya hak kazandı.
Vali Funda Kocabıyık, yaptığı açıklamada 2020 yılı SOGEP kapsamında Uşak İl Tarım Müdürlüğü’nün “Engel Tanımaz Aşarız, Sivaslı Kadınlarıyız” Karahallı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin “Karahallı Üretim Köyü” ve Eşme Ziraat Odası’nın “Tohumdan Sofraya Gurme Lezzetler” projelerinin hibe destek almaya hak kazandığını belirtti.
2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Uşak’tan başvurusu yapılan projelerin tamamının destek aldığını aktaran Vali Funda Kocabıyık, ““Karahallı Üretim Köyü” projesi ise bu yıl Türkiye genelinde kabul edilen projeler sıralamasında 91,25 puanla ilk sırada yer aldı. Projelerin hayata geçmesi ile ilimiz toplamda 3 Milyon 700 Bin TL hibe alacak ve Zafer Kalkınma Ajansı İlleri içinde en fazla hibe almaya hak kazanan il olacak” dedi.
Projelerle hakkında bilgiler veren Funda Kocabıyık, “Karahallı Üretim Köyü projesi ile ilçede atıl bir kamu binası üretim atölyesine dönüştürülecek, burada Karahallı kaputundan ürünler ile çocukların el ve zihin becerilerini geliştirmek üzere tasarlanan ahşap oyuncaklar üretilecek. Bu atölyede ilk etapta 31 kişinin doğrudan istihdamı sağlanacak. Tohumdan Sofraya Gurme Lezzetler projesi ile Yeleğen beldemizde atıl durumdaki kamu binası tadilatı yapıldıktan sonra turşu ve sirke üretim tesisine dönüştürülecek. Burada eğitimler verilerek 15 kişinin doğrudan istihdam edilecek ve bölgede tarımı yapılan ürünlerin turşuluk olarak tesiste işlenmesi sağlanacak. Engel Tanımaz Aşarız, Sivaslı Kadınlarıyız projesi ile ise Sivaslı ilçesinde kadınlar ve işsiz gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik olarak yaş sebze ve meyve kurutma işleme paketleme tesisi kurulacak. Proje kapsamında 315 kişiye eğitim verilecek, eğitim alanlar arasından 15 kişinin bu tesiste istihdamı sağlanacak. Projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere ilimiz adına teşekkür ediyorum. İlimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun”

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