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Üsküdar Belediyesi ekipleri kuşları ve sokak hayvanlarını elleriyle besledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.04.2020 12:02 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Üsküdar Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Üsküdar Meydan’da bulunan kuşlara yem vererek elleriyle beslerken, sokak köpeklerine de mama bıraktı.
İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ederken, meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda aç kalan hayvanları ve kuşları unutmadı. Üsküdar Meydan’da bulunan sokak köpeklerine mama bırakan ekipler, kuşları ve martıları da elleriyle besledi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının çıktığı günlerden bu yana Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in talimatıyla sokaklarda besleme yapıyoruz. 4 gün boyunca 4 ekip sokak hayvanlarının beslenmesi üzerine çalışmalar yapıyor. Üsküdarımız 33 mahalleye sahip. Bu mahallede sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeleri biliyoruz. Güvercinlerimiz, martılarımız, köpeklerimiz, kedilerimizin yoğun olduğu bölgeleri tespit ettik. Bu bölgelerde besleme çalışmalarını yapıyoruz” dedi.
Besleme çalışmalarının sabahın erken saatlerinden akşama kadar sürdüğünü ve Üsküdar’ın bütün bölgelerinde yapıldığını kaydeden Uzunali, “Hayvanseverlerle de şöyle bir birliktelik sağladık. Onlar kendi sokaklarında olan kedilerin beslenmesi konusunda yardımcı oluyorlar. Onlara mama gönderiyoruz. 657 tane hayvansevere kedi, köpek maması yolladık. Biz de onların ulaşamayacağı yerlere gidiyoruz. Öncelikle herkes evinde kalsın, herkes kendi kapısının önünde ve sokağında besleme yapsın” diye konuştu.

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