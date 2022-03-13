YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Üsküdar Belediyesi, ot kesme makinesiyle kaldırımlarda biriken karları temizledi

Üsküdar Belediyesi, ot kesme makinesiyle kaldırımlarda biriken karları temizledi

13.03.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Belediyesi, ot kesme makinesiyle kaldırımlarda biriken karları temizledi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi ekipleri, ot kesme makinesinin ucuna fırça takarak biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri, kaldırımda biriken karları temizlemek için farklı bir yönteme başvurdu. Ot kesme makinesinin ucuna fırça takan ekipler, yol boyunca kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kar küreme cihazının markası Üsküdar. Çünkü icat da üretim de bizim. Yaz aylarında kullandığımız ot kesme makinası, ucuna sert bir fırça takınca, oldu kar, buz temizleme makinası. Üsküdar’da kaldırımlar nasıl tertemiz kalıyor diye soranlar varsa, işte böyle." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Isparta'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan sürücü adli kontrolle salıverildiIsparta'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan sürücü adli kontrolle salıverildi
İzmir'de parkta bir genci pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandıİzmir'de parkta bir genci pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Mart Pazar

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
13:19
İkindi
16:36
Akşam
19:15
Yatsı
20:34
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Et yerine mercimek tereyağı yerine ayçiçek yağı...

Et yerine mercimek tereyağı yerine ayçiçek yağı...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.