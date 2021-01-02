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Üsküdar Belediyesi yeni yılın ilk gününde minik dostları unutmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.01.2021 10:35 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi yeni yılın ilk gününde sokak hayvanlarına mama bırakarak, özel üretim kedi evleri belirli noktalara yerleştirildi.Üsküdar Belediyesi Veteriner ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yarın yeni yılın ilk gününde sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı.

Üsküdar Belediyesi yeni yılın ilk gününde sokak hayvanlarına mama bırakarak, özel üretim kedi evleri belirli noktalara yerleştirildi.
Üsküdar Belediyesi Veteriner ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yarın yeni yılın ilk gününde sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı. Sokakta yaşayan minik dostların kısıtlama sebebiyle yiyeceğe ulaşmakta sıkıntı çekmemeleri için ekipler gün boyu belirli noktalara mama bıraktı. Ayrıca özel olarak imal edilen kedi evleri de yine ekipler tarafından belirli noktalara yerleştirilecek.
Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Teknikeri Recep Emrah Gezdiren, “Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar mağdur olmasın diye her yerlere mama dağıtıldı. Sularını verdik. Üsküdar çevrelerinde sokak hayvanlarına mama yardımları yapıldı. Kuşlara yemler verildi. Buğdaylar verildi. Köpek olsun, kedi olsun onlara ayrı ayrı çeşit çeşit etler verildi. Kısıtlama zamanında yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü havalar soğuyor ve bu soğuk havalarda kediler, köpekler üşümesin” dedi.

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