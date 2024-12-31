Üsküdar'da şok: 1 milyon TL'lik hırsızlık! Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk’ün evi soyuldu

İstanbul Üsküdar'da yaşanan hırsızlık olayının mağduru bu kez Bodrumspor Başkanı ve iş insanı Fikret Öztürk oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay, geçtiğimiz günlerde yüksek güvenlik önlemlerine sahip villaların bulunduğu bir sitede gerçekleşti.

TELLERİ KESEREK GİRDİLER

Yapılan habere göre, hırsızlar, etrafı duvar ve dikenli tellerle korunan villaların yer aldığı siteye, telleri keserek giriş yaptı.

Yüzlerini gizleyerek çevredeki güvenlik kameralarına görünmemeye çalışan hırsızlar, iş insanı Fikret Öztürk’ün villasına girdi. Şüpheliler, villadaki kasayı alıp hızla kaçtılar.

1 MİLYON TL'LİK HIRSIZLIK

Kasada, Fikret Öztürk’ün eşine ait 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin Euro olduğu tespit edildi. Durumun fark edilmesinin ardından olay hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi ve güvenlik kamera görüntülerinin analizi için çalışma başlattı.

POLİS 4 HIRSIZIN PEŞİNDE

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, hırsızların siteye giriş yaptıkları nokta belirlendi. 4 kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için soruşturma derinleştirildi.