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Üsküdar Kitap Fuarı 8 Şubat'ta başlayacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.02.2020 10:28 | Son Güncelleme

Üsküdar Kitap Fuarı 8 Şubat'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 6’ncısı 8-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Onur Konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten, Onur Yazarı Teoman Duralı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katılımıyla 8 Şubat'ta açılışı yapılacak fuar, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kitapseverleri ağırlayacak.

Türkiye’nin önde gelen 120 yayınevi ve markasından 250 yazar, fuar kapsamında gerçekleştirilecek söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarıyla buluşacak.

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Fuar Kitap Kitap Fuarı Üsküdar Belediyesi

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