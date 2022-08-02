Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nden Avrupa'da staj imkanı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Asil Özdoğru, fakülte öğrencilerine seçmeli derslerle istedikleri alana yönelme fırsatı, çift ana dal ve yan dal eğitiminin yanı sıra Erasmus+ anlaşması olan Avrupa'daki fakültelere hibe alarak öğrenim görme ya da staj yapma imkanı sunulduğunu bildirdi.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğru, tercih döneminde olan adaylara yönelik fakültenin sunduğu olanaklar hakkında bilgi verdi.

İnsan ve toplum bilimleri fakültesinin 2011 yılında kurulan Üsküdar Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana gelişmeye devam ederken öğrencilerine çeşitli olanak ve imkanlar sunduğunu aktaran Özdoğru, "Temel ve uygulamalı sosyal bilimler eğitiminin verildiği fakültede 2 dilde öğretim yapılıyor ve 8 farklı bölüm yer alıyor. Fakültede felsefe, İngilizce mütercim ve tercümanlık, psikoloji (Türkçe), psikoloji (İngilizce), siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler (Türkçe), siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler (İngilizce), sosyoloji ve tarih bölümlerinde öğrencilere eğitim veriliyor." ifadelerini kullandı.

İngilizce hazırlık eğitiminin, eğitim dilinin İngilizce olduğu bölümlerde zorunlu iken Türkçe programlarda isteğe bağlı olarak verildiğini bildiren Özdoğru, hazırlık sınıfındaki öğrencilerin dil yeterliliklerine göre doğrudan ya da ilk dönemin sonunda bölüme başlama şansları bulunduğunu belirtti.

Özdoğru, bölümlerin akademik kadrolarının alanında uzman ve deneyimli öğretim elemanlarından oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve dışındaki saygın üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini tamamlamış 50'nin üzerinde öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi fakültede görev yapıyor. Tüm bölümlerin müfredatlarında en az yüzde 25 oranında seçmeli dersler yoluyla öğrencilere istedikleri alan ve konulara yönelme fırsatı veriliyor. Tüm bölümler zorunlu mezuniyet projesi çalışmasıyla öğrencilere bilimsel araştırma üretme deneyimi sunuyor. Öğrenciler ister fakültedeki diğer bölümler ile isterse diğer fakültelerdeki bölüm ve Sağlık Hizmet Meslek Yüksekokulundaki ön lisans programları ile çift ana dal ve yan dal eğitimi de alabiliyor."

- Öğrenciler Avrupa'ya hibe alarak gitme imkanına sahip

Asil Özdoğru, zorunlu ve gönüllü staj imkanlarıyla farklı sektör ve sahaları deneyimlemek isteyen öğrencilere imkan sağlandığını bildirdi.

Fakültenin uluslararası ortaklık ve iş birlikleriyle öğrencilere zengin bir deneyim sunulduğunu aktaran Özdoğru, şunları kaydetti:

"120'den fazla kurumla Erasmus+ anlaşması olan fakültede öğrenciler ister öğrenim amacıyla isterse staj amacıyla bir yıla kadar Avrupa'ya hibe alarak gidebiliyorlar. Fakültenin öğretim elemanlarının yer aldığı farklı ülkelerdeki iş birlikleri sayesinde uluslararası misafir öğretim elemanları, kongre ve seminerler ile araştırma ağlarından faydalanmak da mümkün. İstanbul'un merkezinde, ulaşım ağlarının kesişim noktasında Üsküdar Altunizade'deki Güney Yerleşkesinde öğrencilere ulaşımı kolay, modern, temiz ve yeşil alana sahip bir kampüs hayatı sunan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, yeni yılda yeni öğrencilerini bekliyor."

