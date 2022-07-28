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Üsküdar Üniversitesi'nden iş bulma kolaylığı sağlayan meslek önerileri

28.07.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Karahan: - "Hayata atılmak isteyen öğrenciler için uzun bir üniversite eğitimi yerine 2 yıl gibi kısa bir sürede iş bulma kolaylığı sağlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tercih edilmesi sağlık sektörü içerisinde istihdam açısından önemli avantajlar sunacaktır"

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Karahan, tercihte bulunacak adaylara önemli önerilerde bulundu.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karahan, üniversitenin sağlık temasını ön planda tutarak ilgili alanlarda 4 yarıyıl boyunca teorik ve uygulamalı eğitim veren, sanayi, kamu ve sağlık hizmet sektörü ile iş birliği içerisinde sağlık sektörünün giderek ihtiyaç duyduğu nitelikli sağlık profesyonellerini yetiştirdiğini kaydetti.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 36 normal öğretim, 23 de ikinci öğretim olmak üzere toplamda 59 programa sahip olan, ülkemizin en kapsamlı üniversitelerden biri olarak güvenle eğitim-öğretim hayatına devam ettiğini vurgulayan Karahan, “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda 19 farklı laboratuvar altyapısı ile mesleki beceriler yoğun olarak öğretilmektedir.

Bu nedenle hayata atılmak isteyen öğrenciler için uzun bir üniversite eğitimi yerine 2 yıl gibi kısa bir sürede iş bulma kolaylığı sağlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tercih edilmesi sağlık sektörü içerisinde istihdam açısından önemli avantajlar sunacaktır.” ifadelerini kullandı.

Karahan, çift anadal programıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 09 Haziran 2017 tarihinde yayınlamış olduğu ‘Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair’ yönetmelikte de bahsi geçen çift anadal programı öğrencilerimiz için önemli bir olanaktır. Bu yönetmeliğe göre; ön lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz Çift Anadal (ÇAP) yapma imkânına sahip olarak iki programdan da diploma sahibi olma imkânı bulabilirler.”

Karahan, aynı zamanda öğrencilerine uluslararası tecrübe ve gelişim imkânı sunan Erasmus + iş birlikleri sayesinde, staj ve ders alma hareketliliğinden yararlanma fırsatı sunduklarını sözlerine ekledi.

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