Üsküdar Üniversitesi'nden YKS öncesi açıklama

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yönetici Yardımcısı, eğitim uzmanı Ertuğrul Tut, 18-19 Haziran 2022'de gerçekleştirilecek YKS öncesinde adaylarda kaygıya bağlı bazı fiziksel belirtilerin ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tut, fiziksel bazı belirtiler söz konusu oluyorsa yüksek kaygı düzeyinde olunduğuna dikkati çekti.

Tut, "Aşırı terleme, iştahsızlık, şiddetli baş ağrısı ve uyku düzeninin bozulması gibi belirtiler kaygı düzeyimizin yüksek seyrettiğinin göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaygı düzeyinin yükselmesinin fiziksel belirtilerinin yanında bilişsel bazı sorunları da beraberinde getirebileceğini kaydeden Tut, "Bildiğini unutma, doğru bildiğini yanlış işaretleme, işlem hatası yapma ve yanlış okuma gibi sınav performansınızı olumsuz etkileyecek sorunları da beraberinde getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Tut, şunları kaydetti:

"Sınava kadar olan sürede zamanı verimli kullanmak oldukça önemli, her gün mutlaka deneme sınavı yaparak problemli olan konulara hızlıca dönüş yaparak yanlış yapılan ya da yapılamayan soruların çözümünü mutlaka yaptırmalıyız. Deneme sınavlarında kendimize göre en iyi ders sırasını belirleyerek ve sınavlarda süre tutarak zamanı verimli kullanmalıyız.

Kalan 5-6 günlük sürede ülke gündeminden, sosyal medyadan zihnimizi yoracak mecralardan uzak durmalıyız. Geleceğe yönelik olumsuz düşünceleri kafamızdan atabilmek için ileriye dönük, pozitif hayaller kurmalıyız. Kendi rutinimizi oluşturarak kalan zaman diliminde bu rutinin dışına çok da fazla çıkmamalıyız.

Hedefimizin mutlaka şimdiye kadar oluşması gerekirdi. Eğer bir hedef koymakta zorlanıyorsanız en azında kendinize minimum bir sıralama hedefi koyabilirsiniz. Yediklerimiz, içtiklerimiz oldukça önemli bu süreçte sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz. Gün içerisinde bizi düşürecek gıdalardan uzak durmalıyız."

"Kimi zaman kendimizle duyabileceğimiz şekilde konuşarak, kendimizi rahatlatmalıyız. Süreci olumlamak oldukça önemli." diyen Ertuğrul Tut şöyle devam etti:

"Sınavdan 1-2 gün önce bizi fiziksel yoracak aktivitelerden uzak durmalıyız. Öncelikle sürece vakıf olduğunu ve şimdiye kadarki tüm hazırlıklarının bu an için olduğunu unutma. Bu seni germesin tam tersi zaten sen şimdiye kadar yapmış olduğun denemelerle bu süreci yöneten kişiydin. Sınav stratejini değiştirip sakın yeni bir şeyler denemeye kalkma test çözüm sıran denemelerde uygulamış olduğun ve senin için en iyi olan taktikle devam et.

İlk 10 dakika odaklanma problemi yaşadığın süreçtir. Bu esnada yanlış yapma ihtimalin de fazla olduğu için zaman planlamanı ilk 10 dakikada çözdüğün soruları gözden geçirecekmişsin gibi planla. Unutma ki yapacağın 1 net seni birçok adayın önüne geçirecektir. Sınav esnasında zaman zaman kopuşlar yaşayabilirsin, bu çok normal.

Kopuş yaşadığını hissettiğin anda başını kaldır, oturuşunu dikleştir, kalemi bırak ve burundan 3-4 saniye nefes alarak 6-8 saniyeye yayarak nefesi ağızdan ver. Bunu birkaç defa daha yap ve vücudunuzun gevşediğini fark edeceksiniz. Sorularla inatlaşmayın.

Zihin kimi zaman körlük yaşayabilir, çok iyi bildiğini düşündüğün ya da sonuna geldiğin ama bir türlü sonuca ulaşamadığında zamanını verimli kullanmak adına soruyla inatlaşmayı bırak ve daha sonra tekrar dönüş yap."

Tut, zaman kontrolünü hiçbir zaman bırakılmamasını, sınavda planlamanın düzgün yapıldığında yetiştirememe gibi bir problemin de olmayacağını belirtti.

Zaman verimli kullanılacağı için turlama tekniği ile yanına işaret koyulan sorulara mutlaka dönüş yapılması gerektiğini belirten Tut, "Sınav esnasında gereğinden fazla su tüketimi yapma." ifadelerini kullandı.

