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"Üsküdar Vapuru" faciasında hayatını kaybedenler anıldı

01.03.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada babası ve ablasını kaybeden 76 yaşındaki Nuray Dinçer İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yaşamını yitirenler için Kocaeli'de anma törenleri düzenlendi.

Facianın 65. yılı nedeniyle İzmit'teki 1 Mart Vapur İskelesi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı törende konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, kazada 392 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Vapur faciası anıtıyla ilgili gerekli çalışmaları daha önce başlattıklarını anlatan Sarıca, İzmit için sembol ve çok kıymetli bir anıt yapacaklarını kaydetti.

İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Haluk Cem Gökmen, çocukluğundan gençlik yıllarına dedesi ve babaannesinden sürekli 1 Mart faciasını dinlediğini, sonrasında da İzmit Lisesi'nin öğrencisi olduğunu anlattı.

İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Levent Bahadır, faciada ölenlere Allah'tan rahmet dileyerek, en kısa zamanda anıtı görmek istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından faciada ölenler anısına iskeleden denize karanfil bırakıldı.

KAZADAN KURTULAN ANNESİNİ DALGALAR KIYIYA SÜRÜKLEDİ

Anma programına katılan 76 yaşındaki Nuray Dinçer Büyükarman, AA muhabirine, faciada babası İzmit Tekel Başmüdürü Şadan Dinçer'i, ablası İzmit Ortaokulu öğrencisi Zeynep Dinçer'i ve annesinin büyüttüğü Emine Gümüş'ü kaybettiğini söyledi.

Büyükarman, annesi Ceyhan Dinçer'in kazadan kurtulduğunu anlatarak, "4,5 saat süren mücadeleden sonra Derince açıklarında, dalgaların sürüklemesiyle kazadan haberi olmayan Donanma'ya ait gemiye rastlıyor. Orada uzun uğraşlar sonucu annemi hayata döndürebiliyorlar." dedi.

Kazanın sebebinin fırtına ve kaptan hatası olduğu söylense de teknenin eski ve çürük olduğunu çok iyi hatırladığını dile getiren Büyükarman, "Annem, ilk dalgada alt katın sularla dolduğunu, geminin dengesinin bozulduğunu ve kaptan köşkünün uçtuğunu anlatmıştı." diye konuştu.

Büyükarman, annesinin çok güçlü yapıya sahip olduğuna değinerek, "Annem acısını içine gömdü. Bize dört elle sarıldı. Anneme 'Artık denize giremezsin, yüzemezsin.' derlerdi fakat o bunların hepsini başardı. Bizi de o güçle yetiştirdi ama 'Acıyı unutmayacaksınız.' dedi. Ben 11 yaşındaydım, geri kalan hayatımda bu kazayı unutmadım." ifadelerini kullandı.

KARAMÜRSEL VE GÖLCÜK İLÇELERİNDE ANMA PROGRAMI

Karamürsel ilçesi Alp Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dua edilmesinin ardından Karamürsel Vapur İskelesi'ne geçen katılımcılar, denize karanfil bıraktı.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) üyeleri tarafından da denizde "1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz" yazılı pankart açıldı.

Anma törenleri kapsamında Gölcük Şehitliği'ndeki programa, Kocaeli Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sezer, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yılki anma programının çok daha hüzünlü olduğunu söyledi.

Facianın kent tarihindeki önemli olaylardan biri olduğuna işaret eten Sezer, 1953'te batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan askerlerin de neredeyse tamamının Gölcük'te ikamet ettiğini anımsattı.

Konuşmaların ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

OLAY

İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan Üsküdar Vapuru'nun 1 Mart 1958'de fırtına nedeniyle batması sonucu, çoğunluğunu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencilerinin oluşturduğu 400'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

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