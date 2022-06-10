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Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10.06.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının serbest bırakılmasına itiraz eden savcılık, dilekçesinde, şüphelinin daha önce de yaşadığı yalının önünde balık tutanlarla husumet yaşadığına yer verdi

İSTANBUL (AA) - Kocaeli'de görev yapan savcıyı Üsküdar'da balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs'ta Üsküdar'da balık tutan savcı H.C, başına isabet eden tüfek saçmasıyla yaralandı. Savcı H.C, tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çalışmalarda, ateş eden kişinin olay yeri yakınındaki yalıda yaşayan şüpheli Burak M olduğunu belirleyen ekipler, zanlının yalının camından ateş ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine gözaltına alınan Burak M, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

- Savcılık karara itiraz etti, mahkeme yakalama kararı çıkardı

Şüpheli Burak M'nin serbest bırakılması üzerine, savcılık karara itiraz etti.

İtirazında, şüphelinin suçlamayı kabul ettiğine yer verilerek atış yapılan mesafenin yakın olduğunu ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla husumet yaşadığı anlatıldı.

Tutuklama talebinin hakimlik tarafından reddedildiğini belirten savcılık itirazında, mevcut delil durumu dolayısıyla "basit yaralama" suçundan Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, şüpheli Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

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