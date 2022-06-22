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Üsküdar'da bir kadının öldüğü trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı

22.06.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da bir kadının öldüğü trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yolcu minibüsünün çarpması sonucu bir kadının hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kısıklı Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde geçen cuma, yolun orta şeridine geçtikten sonra tekrar Millet Bahçesi durağına dönen Fatma Aksu'ya (65) bu sırada yolcu minibüsü çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Aksu, burada hayatını kaybetti.

Kaza anının, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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trafik kazası Üsküdar

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