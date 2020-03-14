YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Üsküdar’da camilerde Korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Üsküdar’da camilerde Korona virüse karşı dezenfekte çalışması

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi, Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı.

Üsküdar Belediyesi, Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Çamlıca Camii, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve diğer camiler ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Üsküdar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ilçede bulunan camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Büyük Çamlıca Camii, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve ilçedeki diğer birçok cami temizlik yapılarak virüs ve bakterilerden arındırıldı. Özel kıyafetli temizlik görevlileri camilerde özel solüsyon kullanarak dezenfekte çalışmaları yürüttü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Eskişehir iç sularında av yasağı başlıyor

Eskişehir iç sularında av yasağı başlıyor

Motorcular, 14 Mart Tıp Bayramı’nı unutmadı

Motorcular, 14 Mart Tıp Bayramı’nı unutmadı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Aydın’da olaylı gece

Aydın’da olaylı gece

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
13:18
İkindi
16:37
Akşam
19:16
Yatsı
20:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.