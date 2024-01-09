YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Üsküdar’da çıkan yangın nedeniyle bir bina tahliye edildi

Üsküdar’da çıkan yangın nedeniyle bir bina tahliye edildi

09.01.2024 08:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da bir apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üsküdar’da çıkan yangın nedeniyle bir bina tahliye edildi

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yangının çıktığı bina polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Olay, saat 23.00 sırlarında İstanbul Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesi, Doğramacı Mehmet Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede oturan kişiler çıkan yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Yangın bir anda tüm daireyi sardı. Evde oturan kişiler dışarıya kaçtı. Apartmanda oturan kişiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Olay yerinde apartman sakinleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis ekipleri yangının çıktığı binayı tahliye ederken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandıOrdu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Van’da göğüs ağrısı olan yaşlı hasta için helikopter havalandıVan’da göğüs ağrısı olan yaşlı hasta için helikopter havalandı
25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:16
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Salı

Yeni nesil eczanesi
Kadikoy
Esra eczanesi
Kadikoy
Özge eczanesi
Buyukcekmece
Gamze yüksel eczanesi
Kadikoy
Serdeste eczanesi
Basaksehir
Aylin eczanesi
Sancaktepe
Hakan eczanesi
Kucukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.