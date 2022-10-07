Üsküdar’da hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da inşaat alanına hafriyat döken kamyonun üzerine devrildiği otomobilde, ağır hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yavuztürk Mahallesi Kısmet Sokağı'nda inşaat alanına duvar dolgusu için toprak döken 34 KM 6669 plakalı kamyon, dorsesinin yükselmesiyle sokakta park halindeki 34 BBA 391 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Devrilen kamyonun kasasında bulunan toprak sokağa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon devrildiği sırada şoför mahallinde bulunan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Park halindeki otomobilde büyük çapta hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Sokağa dökülen toprak, iş makinesi yardımıyla toplandı.

Devrilen kamyonun olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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