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Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı

25.07.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, Üsküdar'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki E11 numaralı, 34 JC 6431 plakalı İETT otobüsü, D-100'de yan yoldan ana yola bağlanmaya çalışırken, başka bir servis aracı otobüsü sıkıştırdı. Bunun üzerine direksiyonu kıran sürücü, otobüsün hakimiyetini kaybederek Ünalan yol ayırımındaki bariyerlere saplandı.

Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmında hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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