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  4. Üsküdar'da kontrolden çıkarak alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da kontrolden çıkarak alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

25.05.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yavuztürk Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde İsra Nur Turaman idaresindeki 34 TM 9116 plakalı otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından demir parmaklıkları kırarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Turaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza dolayısıyla cadde ve sokakta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılması sonrası normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Üsküdar

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