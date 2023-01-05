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  4. Üsküdar’da marketten aldığı çerez paketinden çamur ve taşlı ürün çıktı

Üsküdar’da marketten aldığı çerez paketinden çamur ve taşlı ürün çıktı

05.01.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da, bir kişinin marketten aldığı çerez fıstık ürününün içerisinden bozuk ürün çıktı.

Çamurlu ve üzerinde farklı maddelerin olduğu fıstığı fark etmeden yiyen aile durumun farkına varınca paketin içerisine baktı. Paket içerisinde bozuk ürünlerin olduğunu gören aile, firmadan davacı olacağını belirtti.

Üsküdar’da bir aile, Ünalan Mahallesi’nde bulunan BİM’den çerez fıstık ürünü aldı. Fıstığı yiyen aile bir süre sonra bazı fıstıkların sert ve taşlı olduğunu fark edince paketin içerisine baktı. Paket içerisinde çamurlu ve bozuk fıstıkların da olduğunu görmelerinin ardından aile firmadan şikayetçi olacağını belirtti.

“FİRMA AYNI ÜRÜNÜ HEDİYE EDİYORMUŞ AMA BEN DAVA AÇACAĞIM”

Bozuk fıstık çıkan paketi alan Özge Nur Maytalman, “Eşim ürünü marketten almıştı, akşam saatlerinde birkaç tanesini yedik. Fıstığı kırıp dışarısındaki kısmı çocuğuma da veriyordum. Çocuğuma da denk gelebilirdi. Bir tanesini yerken dolgulu dişime taş denk geldi, ardından taşı tükürdüm. Anladım ki ürünün içerisi bozuk. İnternetten firmaya bakınca hep bu tarz şikayetler olduğunu gördüm. Her türlü yasal haklarımı arayacağım. İnternette yorumlara bakınca firma aynı ürünü hediye ediyormuş ama ben dava açacağım” dedi.

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