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Üsküdar'da Salacak Sahili'ndeki parkta erkek cesedi bulundu

29.11.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da Salacak Sahili'ndeki parkta erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da Salacak Sahili'ndeki parkta erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Üsküdar ilçesindeki Salacak Sahili'nde bir parkta erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Harem Sahil Yolu Caddesi kenarında bulunan parkta, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bir erkek cesedi buldu. Yapılan inceleme sonunda, kimliği tespit edilemeyen kişinin silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu, kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Ekiplerin ve savcının yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.

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