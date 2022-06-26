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Üsküdar'da su alarak batan teknedeki kazazedeler kurtarıldı

26.06.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da su alarak batan teknedeki kazazedeler kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da Kuleli önlerinde su alarak batan teknedeki kazazedeler kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuleli önlerinde su alarak batan teknedeki kazazedeler, KEGM-3 hızlı tahliye (can kurtarma) botumuzca alınarak Harem’de sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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