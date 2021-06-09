YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Üsküdar'da yeni açılan parka Eren Bülbül'ün ismi verildi

Üsküdar'da yeni açılan parka Eren Bülbül'ün ismi verildi

09.06.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da yeni açılan parka Eren Bülbül'ün ismi verildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, Maçka’da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün adını Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yeni yapılan parka verdi.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, şehit Eren Bülbül’ün Annesi Ayşe Bülbül ve çok sayıda davetli katıldı.

Ayşe Bülbül, şehit oğlunun isminin Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Yavrumun isminin unutulmaması çok güzel bir duygu. Bu kadar insan benim oğlumu sevgiyle anıyor, Allah hepsinden razı olsun.'' dedi.

Türkmen ise şunları kaydetti:

''Diğer tüm şehitlerde olduğu gibi Eren Bülbül ismini de asla unutulmayacağız, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir park yaptık, bu bölgedeki çocuklarımızın oynayabileceği güzel bir alan oldu. Parka da 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ümüzün adının verdik. Onlara çok teşekkür ediyorum. Eren'imizi de rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Eren'imizin adı burada kıyamete kadar yaşayacaktır, hayırlı, uğurlu olsun.''

Koçhan da "Eren'imizin ismi burada hem çocuklara, gelecek nesillere örnek olacağı için hem de ebediyen yaşayacağı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Parkın açılışının ardından Türkmen, aileye Şehit Eren Bülbül'ün adının yazılı olduğu hat armağan etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İBB Meclisi'nde 2020 Yılı Faaliyet Raporu değerlendirildiİBB Meclisi'nde 2020 Yılı Faaliyet Raporu değerlendirildi
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Haziran Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:25
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.