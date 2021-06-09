Üsküdar'da yeni açılan parka Eren Bülbül'ün ismi verildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, Maçka’da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün adını Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yeni yapılan parka verdi.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, şehit Eren Bülbül’ün Annesi Ayşe Bülbül ve çok sayıda davetli katıldı.

Ayşe Bülbül, şehit oğlunun isminin Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Yavrumun isminin unutulmaması çok güzel bir duygu. Bu kadar insan benim oğlumu sevgiyle anıyor, Allah hepsinden razı olsun.'' dedi.

Türkmen ise şunları kaydetti:

''Diğer tüm şehitlerde olduğu gibi Eren Bülbül ismini de asla unutulmayacağız, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir park yaptık, bu bölgedeki çocuklarımızın oynayabileceği güzel bir alan oldu. Parka da 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ümüzün adının verdik. Onlara çok teşekkür ediyorum. Eren'imizi de rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Eren'imizin adı burada kıyamete kadar yaşayacaktır, hayırlı, uğurlu olsun.''

Koçhan da "Eren'imizin ismi burada hem çocuklara, gelecek nesillere örnek olacağı için hem de ebediyen yaşayacağı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Parkın açılışının ardından Türkmen, aileye Şehit Eren Bülbül'ün adının yazılı olduğu hat armağan etti.

