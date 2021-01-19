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’Üst komşum iş yerimi soydu’ iddiası

19.01.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de üst komşusu tarafından bazı makinelerinin çalınarak iş yerinin soyulduğunu iddia eden vatandaş polise başvurdu.Uluönder mahallesindeki iş yerinden değeri 4 bin TL olan gazaltı kaynak makinesi ile değeri 3 bin TL olan tranjer alüminyum kesme makinesinin çalındığını iddia eden H.Ö.

Eskişehir’de üst komşusu tarafından bazı makinelerinin çalınarak iş yerinin soyulduğunu iddia eden vatandaş polise başvurdu.
Uluönder mahallesindeki iş yerinden değeri 4 bin TL olan gazaltı kaynak makinesi ile değeri 3 bin TL olan tranjer alüminyum kesme makinesinin çalındığını iddia eden H.Ö. isimli şahıs polise ihbarda bulundu. İş yeri asma kilidi demirinin bağlı olduğu yerin kesilip sonradan tekrar kaynatıldığını, makinelerini üst katında iş yeri olan S.S. isimli şahsın çaldığını iddia eden H.Ö. şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen S.S. ise H.Ö.’nün kendisine borcu olduğunu ve teminat olarak makinelerini verdiğini belirtti. Olayla alakalı inceleme devam ediyor.

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