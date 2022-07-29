Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da düzenlenecek

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, 10-21 Ağustos tarihlerinde Erzurum'da yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nın ardından ilerleyen günlerde de Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası kentte gerçekleştirilecek.

10-21 Ağustos tarihlerinde Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası öncesinde Avrupa'dan gelen heyet, kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Müsabakaların yapılacağı salon ve sporcuların konaklayacağı Kazım Karabekir Yurdu'nda incelemelerde bulunan heyet, daha sonra kentten ayrıldı.

