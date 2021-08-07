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Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

07.08.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

Üst minikler kategorisinde kız ve erkek boks milli takımları, 10-20 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara, 26 sporcu katılıyor.

Üst Minikler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Mustafa Oral, Kastamonu'da 10 gündür kamp yaptıklarını söyledi.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olanları kampa çağırdıklarını anlatan Oral, "İki tane de ikinci çağırdık. 10-20 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. 10 kız, 16 erkek sporcu ve 10 antrenörle birlikte pazartesi günü sabah yola çıkacağız." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir buçuk yıldır müsabakaların yapılamadığını anlatan Oral, "Sporcular kendi illerinden hazırlık yaparak geldiler. Federasyonumuz imkanları zorlayarak bizi bu şampiyonaya gönderiyor. Takımlarda iyi sporcular var. En azından Avrupa Şampiyonası'nda tecrübe kazanacaklar." ifadelerini kullandı.

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