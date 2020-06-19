Üst üste kazaların yaşandığı Gideros koyunda inceleme yapıldı

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün üst üste kazalar yaşanması sonrasında hazırladığı rapor doğrultusunda Gideros koyunda incelemelerde bulunuldu.

Gideros koyunda geçtiğimiz günlerde virajlı kesimde aynı gün üst üste iki kaza yaşandı. Bunun üzerine Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz tarafından yaşanan kazalar sonrası bir rapor hazırlatılarak bölgede son 10 yılda birçok kazanın meydana geldiği ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Bu talep doğrultusunda Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, ilçeye gelerek Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Gideros koyunda üst üste yaşanan trafik kazaları ele alındı.

Ziyaretin ardından Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ve beraberindeki Bakım Baş Mühendisi Mustafa Dinç, Trafik Güvenliği Baş Mühendisi Satı Öztekin ve Karayolları 15. Bölge 154. Şube Şefi Metin Esenyel ile birlikte üst üste kazaların yaşandığı Gideros koyunda incelemede bulunuldu. Ziyarette konuşan Kaymakam Açıkgöz, “Kastamonu, Bartın, Karabük, Çankırı ve Zonguldak illerini kapsayan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünün geniş bir coğrafyadaki yoğun çalışmaları arasında, Cide’ye gelerek taleplerimizi yerinde inceleyen ve hızlı bir şekilde çalışma yapılması için talimat veren Sayın Bölge Müdürümüz Yüksel Oğuzhan Beyefendiye ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Bölgede yapılan incelemeler sonucu, ivedi olarak yol genişletme çalışması yapılmasına ve yaklaşık 3 kilometrelik bir mevkideki mevcut birinci kat sathi kaplama yolda, sıcak asfaltlama çalışması yapılarak kazaların önüne geçilmesi için çalışma yapılmasına karar verildi. Böylece yağışlı havalarda zemin daha az kayganlaşacak ve daha güvenli bir sürüş alanı oluşturulacaktır” dedi.

Kaymakam Açıkgöz, bu çalışmaya ek olarak aynı bölgede 15 gün içerisinde çelik bariyer takılması işleminin yapılacağını belirterek, bu sayede can ve mal kayıplarının da önüne geçileceğini ifade etti. Açıkgöz, ayrıca Bölge Müdürü Oğuzhan’dan Şehit Şevki Eren Yatkın’ın ailesinin evine çıkan yolun da asfaltlamasını talep etti. Bu talebin ardından Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, en kısa zamanda bu çalışmanın da yapılacağını kaydetti.

Tüm Cidelilerin hasretle beklediği Bartın-Cide sahil yolunun Karaman Mevkiine kadar olan bölümünün de yakında açılacağını ifade eden Bölge Müdürü Oğuzhan, Karaman Mevkiinden Cide’ye gelen tüneller içerisinde ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

