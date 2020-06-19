YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Üst üste kazaların yaşandığı Gideros koyunda inceleme yapıldı

Üst üste kazaların yaşandığı Gideros koyunda inceleme yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün üst üste kazalar yaşanması sonrasında hazırladığı rapor doğrultusunda Gideros koyunda incelemelerde bulunuldu.Gideros koyunda geçtiğimiz günlerde virajlı kesimde aynı gün üst üste iki kaza yaşandı.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün üst üste kazalar yaşanması sonrasında hazırladığı rapor doğrultusunda Gideros koyunda incelemelerde bulunuldu.
Gideros koyunda geçtiğimiz günlerde virajlı kesimde aynı gün üst üste iki kaza yaşandı. Bunun üzerine Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz tarafından yaşanan kazalar sonrası bir rapor hazırlatılarak bölgede son 10 yılda birçok kazanın meydana geldiği ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Bu talep doğrultusunda Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, ilçeye gelerek Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Gideros koyunda üst üste yaşanan trafik kazaları ele alındı.
Ziyaretin ardından Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ve beraberindeki Bakım Baş Mühendisi Mustafa Dinç, Trafik Güvenliği Baş Mühendisi Satı Öztekin ve Karayolları 15. Bölge 154. Şube Şefi Metin Esenyel ile birlikte üst üste kazaların yaşandığı Gideros koyunda incelemede bulunuldu. Ziyarette konuşan Kaymakam Açıkgöz, “Kastamonu, Bartın, Karabük, Çankırı ve Zonguldak illerini kapsayan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünün geniş bir coğrafyadaki yoğun çalışmaları arasında, Cide’ye gelerek taleplerimizi yerinde inceleyen ve hızlı bir şekilde çalışma yapılması için talimat veren Sayın Bölge Müdürümüz Yüksel Oğuzhan Beyefendiye ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Bölgede yapılan incelemeler sonucu, ivedi olarak yol genişletme çalışması yapılmasına ve yaklaşık 3 kilometrelik bir mevkideki mevcut birinci kat sathi kaplama yolda, sıcak asfaltlama çalışması yapılarak kazaların önüne geçilmesi için çalışma yapılmasına karar verildi. Böylece yağışlı havalarda zemin daha az kayganlaşacak ve daha güvenli bir sürüş alanı oluşturulacaktır” dedi.
Kaymakam Açıkgöz, bu çalışmaya ek olarak aynı bölgede 15 gün içerisinde çelik bariyer takılması işleminin yapılacağını belirterek, bu sayede can ve mal kayıplarının da önüne geçileceğini ifade etti. Açıkgöz, ayrıca Bölge Müdürü Oğuzhan’dan Şehit Şevki Eren Yatkın’ın ailesinin evine çıkan yolun da asfaltlamasını talep etti. Bu talebin ardından Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, en kısa zamanda bu çalışmanın da yapılacağını kaydetti.
Tüm Cidelilerin hasretle beklediği Bartın-Cide sahil yolunun Karaman Mevkiine kadar olan bölümünün de yakında açılacağını ifade eden Bölge Müdürü Oğuzhan, Karaman Mevkiinden Cide’ye gelen tüneller içerisinde ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney! Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney!
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Kastamonu Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:02
Sabah
05:04
Öğle
12:51
İkindi
16:52
Akşam
20:28
Yatsı
22:21

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Çınar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kastamonu'da kaybolan down sendromlu çocuğu jandarma buldu

Kastamonu'da kaybolan down sendromlu çocuğu jandarma buldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.