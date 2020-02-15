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Usta gazeteciler Sultangazililerle buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.02.2020 09:08 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kültür ve Sanat sezonu kapsamında gazeteciler Şebnem Bursalı ve Yavuz Donat ’Dünden Bugüne Türkiye’ adlı söyleşi ile Sultangazililerle bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kültür ve Sanat sezonu kapsamında gazeteciler Şebnem Bursalı ve Yavuz Donat ’Dünden Bugüne Türkiye’ adlı söyleşi ile Sultangazililerle bir araya geldi. İki usta gazeteci, gündemi enikonu değerlendirirken mesleki anılarını da izleyicilerle paylaştı.
Kültürel faaliyetleri destekleyen Sultangazi Belediyesi, Mimar Sinan Kültür ve Sanat sezonu kapsamında sevilen isimleri ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Meslekte yarım asrı geride bırakan usta gazeteci Yavuz Donat, meslektaşı Şebnem Bursalı ile birlikte ‘Dünden Bugüne Türkiye’ adlı söyleşiyle izleyicilerle bir araya geldi. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı’nda gerçekleştirilen programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Derya Aslan, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Dursun, Sultangazililere kültürel faaliyetlere daha yoğun katılım sağlanması çağrısında bulundu. Başkan Dursun, “Sultangazi’yi Sultanşehir haline getirmek için eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle örnek bir şehir olmamız lazım. Biz her fırsatta tiyatrodan seminere söyleşiden panellere birçok etkinliği ilçe sakinlerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da bu alanlardaki etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

"Türkiye çok büyük badireler atlatmış"
Sultangazi’de bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi’de kültür-sanat etkinliklerimiz devam ediyor. Kültürle, sanatla, söyleşilerle, seminerlerle Sultangazili komşularımızı buluşturuyoruz. Bugün de "Dünden Bugüne Türkiye" konusu ile Şebnem Bursalı ile kıymetli büyüğümüz usta gazeteci Yavuz Donat bizlerle birlikteydi. Çok güzel hatıralarını anlattı. Yaklaşık 45 yıllık bir gazetecilik ve bu zamana kadar biriktirmiş olduğu hatıraları Sultangazi’de bizlerle paylaştı. Çok önemli dönemlere değindi. Anlattıklarından anlıyoruz ki Türkiye çok büyük badireler atlatmış. Türkiye’ye daha fazla sahip çıkmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Türkiye üzerinde oyunlar büyük, Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenler büyük. Ancak bir olarak beraber olarak 82 milyon birlikte atlatabiliriz" dedi.
Duayen gazeteci Yavuz Donat’ın meslek hayatındaki haberlerin perde arkasını konu alan ve Türkiye’nin 56 yıllık siyasi tarihine ışık tutan ’Off The Record/Yavuz Donat Kitabı’nın yazarı Şebnem Bursalı, kitaba dair merak edilenleri anlattı. Yavuz Donat’ın gazetecilik birikimlerini kısa hikayeler şeklinde kaleme döken Bursalı, programın moderatörlüğünü üstlendi.
Gazeteci Yavuz Donat sorulan sorulara da içtenlikle yanıt verdi. Ardından Bursalı ve Donat, tüm konukların kitaplarını imzaladı. Program sonunda Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Şebnem Bursalı ve Yavuz Donat’a çiçek takdim ederek teşekkür etti.

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