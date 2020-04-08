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Usta öğreticiler tamamen el emeği ile maske üretiliyorlar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.04.2020 12:30 | Son Güncelleme

Dünyanın geçirdiği Korona virüs nedeniyle kişisel korunaklı maskeye oldukça fazla ihtiyacı varken, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsüne bağlı usta öğreticiler, el emeğiyle günde 600 adet maske üretiyor.20 kişilik bir ekibin çalışmasıyla ortaya çıkan maskeler, kurumlara özel korunaklı ve yıkanabilir özellikler taşıyor.

Dünyanın geçirdiği Korona virüs nedeniyle kişisel korunaklı maskeye oldukça fazla ihtiyacı varken, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsüne bağlı usta öğreticiler, el emeğiyle günde 600 adet maske üretiyor.
20 kişilik bir ekibin çalışmasıyla ortaya çıkan maskeler, kurumlara özel korunaklı ve yıkanabilir özellikler taşıyor. Üretilen maskeler önce ütüleniyor sonra siparişlere teslim ediliyor. Çoğu dan oluşan ekipçe yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ve el emeğiyle yapılan bu maskelerin, Korona virüs döneminde az da olsa ülkenin maske ihtiyacını gidereceği belirtiliyor.

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Tepebasi
Zişan Eczanesi
Odunpazari
İstiklal Eczanesi
Odunpazari
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Meriç Eczanesi
Odunpazari
Şehir Eczanesi
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