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Usta öğreticilerden Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem

10.08.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, asgari ücretin altında maaş aldıklarını iddia ederek, belediye binası önünde eylem yaptı.

Usta öğreticilerden Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı usta öğreticiler, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Mesai saatlerinin sona ermesiyle iş çıkışı belediye binasının önünde toplanan usta öğreticiler, ellerinde "Ek dersli, aileden değil mi?", "Ek dersliler mağdur" ve "5+1" yazılı pankartlar taşıdı. ‘Mansur Yavaş nerede’ sloganları atan grup adına ABB’de 18 yıldır usta öğretici olarak çalışan Gülşah Dalkılıç açıklamalarda bulundu. Dalkılıç, ABB’nin çeşitli birimlerinde bin 300’ü aşkın ek dersli eğitmen ve usta öğretici bulunduğunu ifade ederek, “Haftada 6 gün toplamda 48 saat, yani bir işçi gibi çalışmamıza rağmen ek ders ücretimiz 40 saat üzerinden hesaplanıyor. Ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararı gereği olan her 5 saat artı 1 ek ders ücreti verilmesini kapsayan uygulamadan yararlanamıyoruz. Aramızda lisans ve yüksek lisans mezunu olan arkadaşlarımız olmasına rağmen diğer personellerden daha düşük maaş alıyoruz. Aylık maaşımız yol ve yemek dahil olmasa neredeyse asgari ücretin altında. Günümüz şartlarında bu meblağ ile geçinmek ve görevimizi layığıyla yapmamız zor” diye konuştu.

Özlük haklarının iyileşmesini talep eden çalışanlar, yapılan basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

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