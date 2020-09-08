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Usta oyuncu ANKA’yı tercih etti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinde Deli Demir, Benim Adım Melek dizisinde ise canlandırdığı Seyit Ali karakteri ile büyük beğeni toplayan usta oyuncu Mehmet Çevik, sağlık kontrollerini Gaziantep Özel Anka Hastanesinde yaptırdı.Usta oyuncu Çevik, Gaziantep Özel Anka Hastanesinde Genel Müdür Uzman Dr.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Deli Demir, Benim Adım Melek dizisinde ise canlandırdığı Seyit Ali karakteri ile büyük beğeni toplayan usta oyuncu Mehmet Çevik, sağlık kontrollerini Gaziantep Özel Anka Hastanesinde yaptırdı.
Usta oyuncu Çevik, Gaziantep Özel Anka Hastanesinde Genel Müdür Uzman Dr. Cengiz Bayram tarafından karşılandı. Tüm tetkikleri detaylı şekilde yapılan ve sağlık durumu ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını öğrenen usta oyuncu, rahat bir nefes aldı. Ünlü sanatçı, kontrollerinin ardından yaptığı açıklamada sağlığının çok iyi ve tüm değerlerinin normal düzeyde olduğunu açıkladı.
Sağlık kontrollerinin ardından konuşan Çevik, “İnsan sağlığı hata kabul etmeyen, çok hassas bir konu. Bu nedenle sağlık kontrollerimi belli kalite standartlarının olduğu deneyimli ekipler ve donanımlı bir ortamda yaptırmak istedim. ANKA Hastanesi hastaların her isteğine yanıt verecek bir alt yapı ile hastaneden çok otel konforunda hizmet sağlıyor. Verilen iyi sağlık hizmetinin yanı sıra hastane yöneticileri, doktorların ve personelin ilgisinden son derece memnun kaldım. Kendilerine çok teşekkür ederim. Diğer yandan pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. İyi ki sağlık çalışanlarımız var. Allah onları memleketimizin başından eksik etmesin” diye konuştu.
Usta oyuncuyu sağlıklı bir şekilde hastaneden uğurladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, genel sağlık kontrolü ile farkında olunmayan hastalıkların erken dönemde önüne geçilmesi, hastalık gelişmeden alınacak önlemlerle hastalıkların önlenmesi ve ciddi belirti vermeyen sinsi hastalıkların tedavi edilmesi bakımından düzenli olarak senede 1 kez check up yaptırmanın hayat kurtaracağını belirtti.

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